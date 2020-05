O bom humor de Joaquín não é segredo e a verdade é que o extremo companheiro de William Carvalho no Betis de Sevilha é capaz de nos fazer rir até na hora de escolher uma bebida: whisky, gin, vinho ou... água?

O veterano internacional espanhol partilhou um vídeo no Tik Tok que, como habitualmente, está a provocar risos nas redes sociais. Nele, Joaquín escolhe entre as garrafas que lhe vão colocando à frente... Ao que parece, o histórico do Betis não é grande apreciador de água...