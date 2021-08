Aos 13 anos, o adolescente comum terá muita coisa na cabeça, mas raramente uma medalha de bronze ao pescoço. Sky Brown, britânica filha de mãe japonesa e pai inglês, é uma rara exceção à regra. Esta quarta-feira, a menina passou a ser a mais jovem medalhada olímpica do seu país, ao acabar a prova de skate na categoria de park no terceiro lugar.



O feito de Sky seria notável de qualquer forma, mas a sua curta história de vida torna tudo mais inspirador. Em 2019 conquistou o acesso aos Jogos com um braço engessado, após uma queda grave, mas o pior estava ainda por chegar.

Em maio de 2020, Sky fraturou o crânio depois de um acidente gravíssimo a fazer o que mais gosta. O vídeo é impressionante e demonstra a altura de onde caiu a britânica.

Perante tamanha adversidade, não surpreende que até a brasileira Rayssa Leal tenha chorado de alegria. Rivais, amigas, duas campeãs.