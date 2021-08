O mundo vive numa pandemia há mais de um ano, mas ainda há pessoas que não conseguem deixar de fazer gestos que são muito pouco apropriados.

E neste caso, mesmo que a covid-19 não tivesse virado o mundo de pantanas, seria difícil de entender aquilo que fez Takasji Kawamura, autarca da cidade japonesa de Nagoya. Mas ainda para mais, com a pandemia.

Mas expliquemos o sucedido.

Miu Goto foi uma das atletas que ajudou o Japão a conquistar a medalha de ouro no softbol e por essa razão foi homenageada pela sua cidade natal, numa cerimónia na autarquia, no início do mês.

A dado momento, a atleta colocou a medalha ao peito de Kawamura que não resistiu ao cliché: baixou a máscara e trinco a medalha de ouro.

O gesto valeu-lhe inúmeras críticas, fizeram-no pedir desculpas públicas e, agora, levaram mesmo o Comité Olímpico Internacional, bem como o japonês, a providenciarem a troca da medalha de Miu Goto.

Veja o momento: