Há uns meses, em Dortmund, num jogo entre uma equipa alemã e outra espanhola, tornou-se famosa uma figura histórica dos anos 70… do futebol da Argentina.

Haaland gritou ‘Kiricocho’ sem fazer ideia do que dizia. E isso fez a polémica estalar com os jogadores do Sevilha a pedirem-lhe satisfações.

Ora, o nome do famoso adepto do Estudiantes de La Plata chegou agora ainda mais longe. Chegou a Tóquio.

Chegou, mais propriamente, ao torneio olímpico de voleibol.

E mais uma vez, o efeito Kiricocho fez-se sentir. Desta feita, num serviço de um jogador italiano, como pode ver no vídeo abaixo., numa partida que a seleçãoa argentina venceria, apurando-se para as meias-finais.