E o prémio de protesto inovador do ano vai para… os adeptos do Torino.

A equipa italiana não vence há quatro jogos e até mudou de treinador recentemente. Insatisfeito com tudo o que se tem passado nas últimas semanas, nomeadamente as ações do proprietário Urbano Cairo, um grupo de adeptos deixou esterco à porta do centro de treinos.

Equipados com pás, os adeptos despejaram o esterco, que veio numa carrinha de caixa aberta. Além disso, afixaram uma faixa onde se lia «Merd* como Cairo».

