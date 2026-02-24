Incrível
INCRÍVEL: adeptos do Torino despejam esterco à porta do centro de treinos
Em protesto contra o proprietário do clube e o mau momento da equipa
E o prémio de protesto inovador do ano vai para… os adeptos do Torino.
A equipa italiana não vence há quatro jogos e até mudou de treinador recentemente. Insatisfeito com tudo o que se tem passado nas últimas semanas, nomeadamente as ações do proprietário Urbano Cairo, um grupo de adeptos deixou esterco à porta do centro de treinos.
Equipados com pás, os adeptos despejaram o esterco, que veio numa carrinha de caixa aberta. Além disso, afixaram uma faixa onde se lia «Merd* como Cairo».
