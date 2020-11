Há novas imagens dos jogadores do Tottenham a jogarem críquete no ginásio e pode estar aqui o segredo que levou os jogadores de José Mourinho ao primeiro lugar da Premier League.

O Maisfutebol já tinha revelado imagens das câmaras de segurança que mostravam os jogadores do Tottenham, sobretudo os ingleses, a jogarem críquete no ginásio. Agora foi o próprio clube que publicou novas imagens através do Twitter, perguntando aos adeptos «quem é o melhor batedor?».

Tal como no futebol, Harry Kane também é protagonista neste desporto que é muito popular no Reino Unido, bem como na Índia e no Paquistão. O internacional inglês aparece agarrado ao taco e é sucessivamente posto à prova pelos companheiros.

Ora veja: