A imagem de Messi vestido com a camisola azul e o anúncio da contratação do jogador argentino pelo Cruzeiro geraram esta sexta-feira alvoroço.

A publicação foi feita no site oficial do clube e, além da notícia da contratação do jogador que parece estar prestes a sair do Barcelona, falava ainda de negociações com a Juventus para juntar também Cristiano Ronaldo ao plantel.

Na notícia, segundo a Globo, podia ainda ler-se que o argentino chegava «sem custos de transferência e assina contrato por quatro temporadas, com opção de extensão por mais um ano», além de uma declaração de Lionel Messi: «Estou muito feliz por chegar ao Cruzeiro. É uma grande honra fazer parte da equipe de Enderson Moreira. Até breve, torcedores da Raposa, estou ansioso para jogar no Mineirão.»

E também de Sergio Santos Rodrigues, presidente do Cruzeiro: «Messi tem jogado ao mais alto nível há muitos anos, então não temos dúvidas da experiência e da qualidade que ele irá trazer.»

Antes que os adeptos da formação de Belo Horizonte pudessem festejar, a publicação foi, contudo, retirada e a notícia desmentida. Numa nota, o departamento de comunicação do clube informou a imprensa brasileira que se tratou de um hacker que entrou no site do Cruzeiro.