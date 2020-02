O Santa Clara organizou esta sexta-feira um treino de carnaval, no qual os jogadores marcaram presença com disfarces. Houve quem aparecesse vestido de polícia, de homem-aranha, ou com a máscara de Dali e a indumentária celebrizada na série Casa de Papel.

Entre os mais arrojados esteve, naturalmente, Ukra, que apareceu de kilt, saia tradicional escocesa para homens e que tem a particularidade de ser usada sem nada por baixo.

Ora, só Ukra, companheiros e restante staff do Santa poderão confirmar se ele cumpriu religiosamente a tradição, mas a julgar pelas imagens partilhadas nas redes sociais pelo próprio parece que sim...