A final do play-off da primeira divisão amadora de Istanbul ficou marcada por um lance insólito que envolveu uma reanimação de uma gaivota.

Ao minuto 22 do encontro entre Mevlanakapı Güzelhisar e o Istanbul Yurdum Spor, um dos guarda-redes afastou uma bola da área, mas o remate acabou por atingir uma gaivota que voava a baixa altitude sobre o relvado, e fez com que a ave caísse inanimada.

O primeiro a reagir foi Gani Çatan, um dos capitães em campo. Percebendo que a gaivota não respirava e estava imóvel, correu para junto dela e iniciou manobras de reanimação durante cerca de dois minutos, perante o silêncio dos jogadores.

«Estava de patas para o ar, não respirava. Tentei a minha sorte», explicou mais tarde o capitão ao jornal turco Hurriyet.

Aos poucos, a ave começou a mexer as patas e a dar sinais de recuperação. Recebeu água e foi depois transportada nos braços do jogador para junto da equipa médica presente no estádio. A gaivota acabou por sobreviver, embora com lesões nas asas.

No final da partida, a equipa de Çatan acabou derrotada, mas o jogador turco mostrou-se satisfeito pela forma como a situação foi resolvida.

«Perdemos o campeonato, mas salvar uma vida é mais importante do que qualquer troféu», atirou.

