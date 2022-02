Antigo guarda-redes do Sporting, Viviano defende atualmente as cores do Karagumruk, e teve uma noite bastante difícil na vitória frente ao Konyaspor, a contar para a Taça da Turquia.

Isto porque os 120 minutos de jogo – houve prolongamento – ficaram marcados por muito vento e chuva. Para um guardião, não é fácil afastar o frio.

E por isso mesmo, Viviano foi apanhado pelas câmaras de televisão a tremer por causa do frio, em claras dificuldades.

Ora veja: