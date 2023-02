Viveu-se neste domingo em Istambul um momento arrepiante daqueles que vão muito além do futebol.

Ao minuto quatro do jogo entre o Besiktas e o Antalyaspor, o jogo foi interrompido por uma chuva de milhares de peluches e brinquedos.

Os adeptos presentes no estádio mostraram assim solidariedade para com as vítimas do sismo que matou dezenas de milhares de pessoas no país, oferecendo os brinquedos que serão enviados para os milhões de crianças deslocadas devido a uma das maiores tragédias das últimas décadas.