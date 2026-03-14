Um penálti assinalado causou polémica num jogo da Liga turca. No jogo entre Kocaelispor e Konyaspor, o árbitro marcou um penálti já em tempo de compensação quando o jogo estava empatado.

Em protesto, Selçuk Ínan, técnico do Kocaelispor, enviou todos os membros que estavam no banco de suplentes para o balneário. Uma ação que motivou um cartão vermelho para o banco. O próprio treinador também se dirigiu para os balneários.

Ora, apesar de os suplentes deixaram o banco, os que estavam em campo mantiveram-se no jogo. O encontro prosseguiu e, da marca dos onze metros, Jackson Muleka fez o golo que acabou por dar o triunfo (90+4m).

Com esta vitória (2-1), o Konyaspor – que teve o ex-Benfica Diogo Gonçalves como suplente não utilizado – sobe ao 12.º posto com 27 pontos. Já o Kocaelispor está em sétimo com 33 pontos.

Confira os jogos e a classificação da Liga turca.