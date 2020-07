Quatro dias depois de ter sido anunciado, Mircea Lucescu voltou atrás e já não vai ser treinador do Dínamo de Kiev.

A decisão surge depois de os adeptos do emblema de Kiev terem reagido mal à contratação de Lucescu, que orientou o rival Shakhtar Donetsk de 2004 a 2016.

«É impossível para mim trabalhar no ambiente hostil que foi gerado em particular pelo grupo de ‘ultras’. É com pesar que decidi desistir de minha possível colaboração com o Dínamo Kiev», disse o técnico de 74 anos, citado pela Lusa.

Refira-se que nas redes sociais, os ‘ultras’ do Dínamo definiram a contratação de Lucescu como «uma cuspidela na cara de todos os adeptos do Dínamo».