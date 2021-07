Connor McGregor sofreu uma lesão arrepiante no combate frente a Dustin Poirier e foi obrigado a desistir.



No final do primeiro assalto, o irlandês apoiou mal o pé e torceu-o de uma forma impressionante. McGregor ainda aguentou 30 segundos enquanto se defendia no chão dos ataques do norte-americano. Assim que soou a buzina, percebeu-se que era impossível McGregor continuar.



Segundo relatos da imprensa internacional, McGregor sofreu uma fratura no tornozelo.



A lesão de McGregor ao pormenor:





McGregor ficou no chão e Poirier atacou-o: