Ukra deixou o futebol profissional no final da época passada, mas continua, literalmente, a espalhar classe nos palcos menos mediáticos, ao serviço da ACD Fornelo.

No sábado, a equipa de Vila do Conde deslocou-se ao concelho de Guimarães para jogar com a ARD Calvos e fez a viagem de limousine.

«Amadores?! Só de nome. Jogos especiais pedem momentos especiais. Carrinha? Autocarro? Comboio? Nada disso! Nos jogos fora da ACD Fornelo para a Taça da Federação Popular do Norte (ou Champions League, que é como quem diz, ir jogar a outro concelho) vamos de limousine», assinalou Ukra, através das redes sociais, partilhando um vídeo com momentos antes, durante e depois do jogo, disputado no pelado do Calvos.

«Os meus colegas já sabem que vou elevar o nível do futebol amador, por isso, a única coisa que lhes pedi foi para deixarem o fato de treino em casa e irem aperaltados», concluiu Ukra.

E o melhor é mesmo ver para crer.

Em campo, a ACD Fornelo venceu por 5-0 e ocupa o segundo lugar do grupo A, entre seis equipas, com os mesmos seis pontos do líder UD S. Mamede.

A Taça da Federação Popular do Norte (FFPN) é uma prova interconcelhia, que junta clubes da zona Norte que disputam campeonatos concelhios ao longo da época, sendo disputada por clubes de Vila do Conde, Póvoa de Varzim, Santo Tirso, Guimarães, Fafe e Felgueiras.