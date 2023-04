Joasia Zakrzewski, uma das mais prestigiadas ultramaratonistas da Grã-Bretanha, assumiu que errou, depois de ter sido apanhada a fazer parte de uma prova de carro. A atleta, que chegou a subir ao terceiro lugar do pódio, foi apanhada pelo GPS que revelou que percorreu 2,5 milhas, cerca de quatro quilómetros, em poucos minutos e fala num «problema de comunicação».

Aconteceu no passado 7 de abril, na ultramaratona que fazia a ligação de 80 milhas (128,7 quilómetros) entre Manchester e Liverpool. A atleta de 47 anos foi a terceira a cortar a meta, mas o GPS revelou que percorreu uma parte do percurso a uma velocidade bem acima da média.

Detetada a infração, Joasia Zakrzewski, que vive em Sydney, na Austrália, apresentou a sua versão do incidente à BBC. A atleta conta que se perdeu sensivelmente a meio da corrida, no mesmo momento em que sentiu uma dor na perna que a obrigou a coxear. A dor foi aumentando e levou a atleta ao desespero. Foi nessa altura que Zakrzewski viu um amigo junto à estrada e aceitou uma oferta de boleia até ao checkpoint seguinte, com o intuito de desistir da prova, garante.

«Quando cheguei ao checkpoint, anunciei que ia desistir, uma vez que já tinha estado dentro de um carro, mas eles incentivaram-me a continuar, disseram-me que ia arrepender-me por ter parado. Aceitei continuar, mas já sem estar em competição. Decidi que não iria ultrapassar uma adversária, caso surgisse à minha frente, não queria interferir com a corrida», conta a atleta.

No entanto, quando Zakrzewski cruzou a meta, recebeu uma medalha e um troféu pelo terceiro lugar e até posou para fotografias com o troféu nas mãos. «Cometi um erro enorme ao aceitar o troféu, devia tê-lo recusado. Estava muito cansada, com jetlagged (tinha chegado na véspera da Austrália) e sentia-me indisposta. Levantei as mãos e devia tê-las mantido em baixo, não devia ter tirado as fotos, mas não estava bem, não estava a pensar com clareza», acrescentou.

A atleta britânica acabou por ser desqualificada e o terceiro lugar foi atribuído a Mel Sykes. «Não sou idiota e quero pedir desculpas à Mel. Não foi com maldade, foi um problema de comunicação. Nunca faria batota de forma intencional, mas não quero estar a dar desculpas. A Mel não teve direto à glória no final da corrida e só tenho pena por isso, por ela não ter recebido o que tinha direito», destacou.

Zakrzewski lamenta ainda que, no final da corrida, não tenha informado os juízes que tinha acabado a corrida fora da competição. A atleta diz ainda que ficou «devastada» pelas críticas e mensagens de ódio que recebeu através das redes sociais, com muitos internautas a exigir que seja irradiada da competição. «Já dei tanto da minha vida ao mundo das corridas, estou mesmo devastada com tudo isto», referiu ainda.