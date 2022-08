Durante década e meia na Europa, Luis Suárez experienciou a vida em alguns dos maiores e mais cómodos palcos do futebol mundial.

No Ajax, no Liverpool, no Barcelona e no Atlético Madrid, o uruguaio teve acesso a condições de trabalho de topo, mas o regresso ao país natal, para jogar no Nacional Montevideo acarretou uma drástica mudança de vida. Pelo menos no que diz respeito ao que envolve a profissão.

Nas redes sociais tornou-se viral um vídeo de Suárez e da restante comitiva da sua equipa a entrar na zona dos balneários do Estádio Belvedere, casa do Liverpool Montevideo, onde o Nacional jogou (e venceu) neste domingo.

Instalações bastante modestas, a contrastar com aquilo a que certamente estava habituado aquele que é um dos melhores futebolistas uruguaios de todos os tempos.