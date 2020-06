O que faz Edinson Cavani vestido com um camuflado, de boina na cabeça, a fazer lembrar Che Guevara, e com uma ceifeira na mão?

A resposta, dada pelo próprio nas redes sociais, é tão inesperada como a pergunta: «A trabalhar os abdominais oblíquos», escreveu o internacional uruguaio.

Aos 33 anos, depois de mais um título conquistado pelo Paris Saint-Germain, neste caso antecipado pela pandemia da covid-19, o avançado aguarda por notícias quanto ao seu futuro, já com uma mão cheia de clubes interessados em contratá-lo. Enquanto isso, continua humilde e mata dois coelhos com uma cajadada, neste caso com uma ceifeira.

Ora veja: