Que Usain Bolt é o homem mais rápido à face da Terra, ninguém tem dúvidas. Até porque os recordes estão aí para o provar.

Mas aquilo que o antigo velocista jamaicano mostrou agora ao mundo é que talvez seja também o mais rápido… do espaço.

No âmbito de uma campanha publicitária, Bolt fez uma pequena corrida com gravidade zero, lado a lado com outros dois competidores e, como pode ver no vídeo abaixo, venceu de forma destacada.