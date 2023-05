O jogo entre o Valladolid e o Sevilha promete dar muito que falar em Espanha pelo que aconteceu no momento em que o árbitro apitou para o intervalo.

Com o resultado em 0-0 e quando se jogava o quinto minuto de descontos – o juiz tinha dado quatro – o Valladolid conquistou um canto.

A defesa do Sevilha afastou a bola para a entrada da área, onde surgiu Escudero a rematar para o golo. Só que não valeu. Tudo porque o árbitro apitou para o final da primeira parte no preciso momento em que o jogador do Valladolid ia rematar.

Os jogadores e o staff da equipa não esconderam a incredulidade, mas a decisão estava tomada e Ortiz Arias explicou isso mesmo.

Recorde-se que o Valladolid está a lutar pela permanência, tendo apenas mais um ponto do que o Getafe, a primeira equipa abaixo da linha de água.