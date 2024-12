Em Inglaterra agora fala-se de um mal estar entre Ruben Amorim e Bruno Fernandes, depois do capitão ter sido expulso na derrota do Manchester United frente ao Wolves, de Vítor Pereira, por 2-0.

Em imagens gravadas das bancadas e agora divulgadas nas redes sociais é possível ver Ruben Amorim e Bruno Fernandes a cruzarem-se junto à linha lateral, sem se falarem, no momento da saída do português do relvado.

Bruno Fernandes, recorde-se, viu o segundo amarelo por pisar Nélson Semedo e deixou a equipa com menos um, acabando mesmo por ver, do balneário, a terceira derrota consecutiva dos Red Devils.

No momento da saída, Diogo Dalot reconforta o colega mas Ruben Amorim não se dirige ao médio: aproveita para dar instruções para dentro do campo e, depois vira, vira as contas.