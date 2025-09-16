Luís Bernardo, central e capitão de 40 anos, tornou-se o herói improvável do Sporting Livramento no passado sábado, ao defender três grandes penalidades e garantir a vitória da sua equipa frente ao Pedra, num jogo para a Taça de Lisboa.

O momento decisivo surgiu já no tempo extra, quando o guarda-redes da equipa visitante foi expulso. Sem substituições disponíveis, Luís Bernardo assumiu a baliza e protagonizou um feito inédito para o clube.

Após o triunfo, a equipa celebrou no balneário com o cântico «Se o velho mete as luvas, eles até caem».