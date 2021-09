O triunfo de Max Verstappen no Grande Prémio dos Países Baixos deixou todo o país arrebatado pela Fórmula 1? Talvez não... Apesar do delírio de milhares de espectadores dentro e fora do circuito de Zandvoort, no passado domingo, há quem não esteja convencido com os bólides do «grande circo» do automobilismo internacional.

Esse é o caso de Louis Van Gaal. O selecionador holandês não só não se mostrou impressionado com a F1, como até repreendeu o médio do Barcelona Frenkie de Jong que na hora do treino da seleção acompanhava o Grande Prémio através do telemóvel.

«A sério que gostas disso? Desses carros a correr? Eu nem vejo, é só 'nhieeeeem, nhieeeeem'», afirmou Van Gaal bem humorado na direção do seu pupilo.

O momento foi apanhado pelas câmaras televisivas e as imagens correram as redes sociais.