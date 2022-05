A festa do 35.º título espanhol conquistado pelo Real Madrid teve alguns momentos curiosos.

Entre eles, alguns protagonizados por Carlo Ancelotti. O técnico italiano dos «merengues» mostrou-se muito animado no campo e também no cortejo da equipa pelas ruas da capital espanhola. No Paseo de la Castellana, em direção à festa na Praça Cibelles, Ancelotti ensaiou até uns passos de dança, chamando à atenção de alguns craques, surpreendidos pela descontração.

Ancelotti como nunca o viu: