O momento já tem umas semanas, aconteceu na visita do RB Salzburgo ao Estádio da Luz, em jogo da primeira jornada da Liga dos Campeões, mas a internet parece só o ter descoberto agora.

A verdade é que nas últimas 24 horas, o vídeo se espalhou por várias redes sociais e por várias contas, num delírio coletivo com o momento de pura arte de Sekou Koita, jogador de 23 anos do Salzburgo, a dominar uma bola no relvado.