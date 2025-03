Há futebolistas que não se reduzem ao talento dentro das quatro linhas. Muitos exemplos podiam ser dados, mas desta vez falamos de Frank Leboeuf e de Adil Rami. Os dois antigos futebolistas franceses participaram na mais recente edição do programa «Dança com as Estrelas», da TF1, e mereceram elogios.

Porém, apenas um continua em competição. No programa da noite desta sexta-feira, Frank Leboeuf, campeão mundial em 1998, foi eliminado após apresentar um paso doble que não não convenceu o júri.

Por outro lado, Adil Rami, igualmente campeão mundial mas em 2018 (e antigo jogador do Boavista em 2020/21), seguiu em frente na competição e ainda tem possibilidades de ganhar o programa. Além dele, há outro desportista, o nadador campeão olímpico Florent Manaudou.

Veja os dotes de dançarino de Adil Rami: