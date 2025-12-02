Incrivel
VÍDEO: o incrível jogo de futebol disputado... num balão de ar quente
Sergey Boytsov, atleta radical russo, chocou o Mundo a 1800 metros de altitude
Sergey Boytsov, atleta radical russo, levou o futebol para onde ninguém imaginava. Habituado a surpreender os seguidores, Sergey ultrapassou uma vez mais os «limites».
Ora, o russo de 30 anos decidiu organizar o primeiro «jogo de futebol» num balão de ar quente... a 1800 metros de altitude. Houve fintas, golos, cartões amarelos e até o famoso «Siuu!» de Cristiano Ronaldo.
Sergey Boytsov estabeleceu um novo recorde e o futebol encontrou nova vida, um pouco mais acima do que o habitual.
Ora veja o vídeo que está a chocar o Mundo:
