Pode parecer estranho, mas esta tarde, em Guimarães, houve um jogo entre uma equipa de humanos e outra de... robôs.

A iniciativa decorreu no encerramento da Euro Robocup, que decorreu no multiusos da cidade minhota. Em termos de robôs, venceu a a TechUnited, na Universidade Técnica de Eindhoven, dos Países Baixes, com um triunfo frente à VDL, tabém neerlandesa, por 14-1 (!)

Depois, sim, houve o embate contra humanos, mais concretamente ante uma equipa composta por várias jogadores dos vários escalões do futebol feminino do Vitória, de sub-13 às seniores.

Ante humanos, a equipa de robôs neerlandesa teve mais dificuldades e esteve mesmo a perder por 3-0, antes de as jogadoras vimaranenses começarem a facilitar. O empate levou o jogo para os penáltis, onde a formação robótica levou a melhor, por 4-3 – o guarda-redes robô defendeu um remate de Ronaldo, propositadamente de letra para testar os reflexos da máquina.

«Não foi a primeira vez que robôs defrontaram seres humanos. Já joguei contra robôs várias vezes. Mas um jogo entre robôs e uma equipa oficial de futebol foi a primeira vez. Nunca ninguém fizera isto», afirmou à Lusa Fernando Ribeiro, professor da Escola de Engenharia da Universidade do Minho, envolvido na organização do europeu de robótica e ainda membro da comissão do centenário do Vitória de Guimarães.

«O intuito acaba por ser a dinâmica do evento, a de promoção dos robôs. Acabámos por facilitar o jogo, para que pudessem exemplificar e demonstrar o que eram capazes de fazer», contou por sua vez Ronalda, futebolista do Vitória.

Veja o vídeo acima associado.