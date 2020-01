Os apanha-bolas do V. Setúbal-Sporting estão este sábado com máscaras protetoras.

Refira-se que na zona de acesso à ala do futebol profissional dos sadinos foi afixado um aviso de perigo de contágio com o conselho de a entrada no espaço ser feita com máscara de proteção colocada.

O V. Setúbal apresenta-se em campo com muitas alterações na equipa, uma vez que muitos jogadores continuam doentes devido a um vírus que tem afetado o plantel.