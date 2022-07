Incrível o esforço do ciclista neerlandês Fabio Jakobsen para evitar a desqualificação da Volta a França na passada quarta-feira. Numa etapa muito exigente em temos físicos, com muitas subidas de montanha, o velocista, que já tinha ganho uma etapa, foi o último a cortar a meta, incentivado pelos espectadores e, sobretudo, pelos companheiros de equipa, a apenas dezassete segundo do tempo-limite.

O ciclista de 25 anos já vinha no limite físico a uns quilómetros da meta, mas os últimos metros, sempre a subir, foram penosos. Com o cronómetro a correr para o final do tempo limite, Jakobsen foi buscar as últimas forças com a ajuda dos incentivos dos companheiros de equipa e conseguiu cortar a meta dentro do tempo.

Mal passou a linha, Jakobsen deixou-se cair e encostou-se aos painéis publicitários, sem forças para se levantar. Os companheiros da Deceuninck-Quick-Step festejaram como se Jakobsen tivesse vencido a etapa.

Ora veja:

A perspetiva dos companheiros de equipa: