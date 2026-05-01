O duelo entre FC Voluntari e Bihor Oradea, da sétima jornada da fase de subida da II Liga da Roménia, na quinta-feira, ficou marcado pela grave lesão de Alexandru Git, atleta do Voluntari, num infortúnio que levou a que a ambulância que foi ao relvado tivesse de ser… empurrada por jogadores, além de outros elementos ligados ao jogo!

Decorria já o minuto 90 quando Git se lesionou gravemente na perna direita, com os primeiros exames, segundo a imprensa romena, nomeadamente o Digi Sport, a confirmarem fratura na tíbia e no perónio. Razvan Gunie, jogador do Bihor Oradea, foi expulso com vermelho direto, já com o resultado de 2-1 (com que terminaria o jogo) a favor do Voluntari.

Fruto do relvado encharcado devido à chuva, a ambulância, à entrada e à saída do terreno de jogo, teve dificuldades em avançar e precisou de ser empurrada por alguns jogadores das duas equipas.

O jogo esteve interrompido cerca de dez minutos para assistência a Git, que já foi operado com sucesso esta sexta-feira.