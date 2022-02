Alguma vez viu um adepto a tirar uma selfie com um treinador enquanto o jogo decorria?

Foi precisamente isso que aconteceu com Wayne Rooney, na última jornada do Championship. O jogo estava já na reta final e o resultado praticamente fechado, quando um jovem adepto invadiu o relvado, com a camisola do Manchester United, para registar o momento ao lado da antiga estrela dos red devils.

A criança ficou deliciada pela fotografia ao lado de Rooney que, por sua vez, não saiu feliz do jogo, já que o Derby County foi derrotado pelo Middlesbrough (4-1).

Veja o momento: