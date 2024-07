Novak Djokovic qualificou-se esta segunda-feira para os quartos de final de Wimbledon, ao vencer em três sets o dinamarquês Holger Rune.

No Court Central do All England Club, o tenista sérvio mostrou-se sempre superior ao adversário, número 15 mundo, e só precisou de duas horas e cinco minutos para triunfar.

Nole não teve problemas para avançar para a próxima ronda, mas o encontro ficou marcado por um episódio entre o número dois do ranking e… os espectadores.

Com Rune em desvantagem, muitos adeptos começaram a torcer pelo jovem, pois queriam ver mais ténis, e por isso gritavam «Ruuuuune» sempre que o dinamarquês vencia um ponto.

Djokovic entendeu o grito como um apupo, não gostou, ripostou algumas vezes, e na entrevista de final da partida, ainda no court, deixou palavras fortes sobre a situação.

«Para todas as pessoas que escolheram desrespeitar um jogador, neste caso eu, tenham uma booooaaaa [em inglês good, som parecido a um apupo] noite», começou por dizer.

«Estavam a desrespeitar-me. Não aceito. Sei que estavam a torcer pelo Rune, mas também foi uma desculpa para me apuparem. Jogo há mais de 20 anos, conheço todos os truques, sei como as coisas funcionam. Está tudo bem. Concentro-me nas pessoas que tiveram respeito, que pagaram o bilhete para verem ténis e que adoram ténis e os jogadores. Já joguei em ambientes muito mais hostis, acreditem. Não me conseguem afetar», atirou.

Na próxima ronda, Djokovic vai defrontar o australiano Alex De Minaur.

No quadro feminina, Elena Rybakina também avançou para os «quartos»: para isso, beneficiou da desistência de Anna Kalinskaya.

A tenista cazaque, número quatro do mundo e vencedora do torneio em 2022, triunfou no primeiro set, por 6-3, e já estava em vantagem no segundo parcial quando a adversária, 18.ª da hierarquia mundial, desistiu devido a problemas físicos.

Para Rybakina, segue-se agora a ucraniana Elena Svitolina.

OS RESTANTES RESULTADOS DO DIA

Quadro masculino:

Lorenzo Musetti-Mpetshi Perricard, 3-1 (4-6, 6-3, 6-3 e 6-2)

Arthur Fils-Alex De Minaur, 1-3 (2-6, 4-6, 6-4 e 3-6)

Taylor Fritz-Alexander Zverev, 3-2 (4-6, 6-7(7), 6-4, 7-6(7) e 6-3)

Quadro feminino:

Elina Svitolina-Xinyu Wang, 2-0 (6-2 e 6-1)

Yulia Putintseva-Jelena Ostapenko, 0-2 (2-6 e 3-6)

Daniele Collins-Barbara Krejcikova, 0-2 (5-7 e 3-6)