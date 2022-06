O encontro entre o norueguês Casper Ruud e o francês Ugo Humbert, da segunda ronda do torneio de Wimbledon, esta quarta-feira, foi atrasado em 90 minutos devido à chuva. Mesmo assim, quando os tenistas regressaram ao court número dois para o encontro, foi preciso uma espera adicional porque Umbert… não tinha raquete para jogar.

Quando o árbitro de cadeira chamou os atletas para o encontro, e apesar de ter consigo uma mochila vermelha com o seu material, o jogador gaulês de 24 anos disse de imediato ao árbitro: «Não tenho nenhuma raquete, peço desculpa».

A ausência de raquete para Umbert não demoraria muito, até porque um elemento da organização surgiu de imediato com três raquetes para o atual 112.º do ranking mundial.

Depois do atraso e do esquecimento, Umbert acabou a protagonizar uma das surpresas teóricas do dia, ao eliminar o finalista vencido de Roland Garros e terceiro cabeça de série em Wimbledon, em quatro sets, pelos parciais de 6-3, 2-6, 5-7 e 4-6.