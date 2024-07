Não começou bem a experiência de Zico nos Jogos Olímpicos: convidado da comitiva brasileira, o antigo internacional brasileiro foi assaltado na noite de quinta-feira, segundo o Le Parisien.

De acordo com a publicação, Zico viajava de táxi com uma pasta com dinheiro e outros bens valiosos, a qual estava no banco de trás da viatura. Um elemento aproximou-se do taxista como manobra de distração, enquanto outro furtou os pertences do ex-futebolista.

O prejuízo, estima-se, ronda os 500 mil euros: Zico tinha na pasta dois mil euros, dois mil dólares, vários diamantes e um relógio de uma marca luxosa.

Não há testemunhas do roubo, mas já foi aberta uma investigação.