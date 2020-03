(artigo atualizado)

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional informou ter notificado esta quarta-feira seis sociedades desportivas para fazerem prova do cumprimento salarial dos meses de dezembro a fevereiro.

Do primeiro escalão, as sociedades contactadas foram as do Boavista e do Desp. Aves. O caso do último clube já levou o Sindicato dos Jogadores a pedir a ativação do fundo de garantia salarial.

Na II Liga, as sociedades reportadas são as do Vilafranquense, do Cova da Piedade, da Académica e do Leixões.

Na mesma nota, o organismo presidido por Pedro Proença refere que vários clubes justificaram o atraso com a «dificuldade de obtenção de toda a documentação necessária, nomeadamente nos contactos com os seus Revisores Oficiais de Conta (ROC), devido aos constrangimentos atuais provocados pela pandemia Covid-19».

O Maisfutebol entrou em contacto com fonte do Boavista, que justificou o atraso precisamente com o facto de o ROC da SAD se encontrar em «serviços mínimos» e que os axadrezados contam ter as declarações verificadas verificadas nos próximos dias.

O prazo para o envio das declarações comprovativas de cumprimento destas sociedades desportivas é de 15 dias.