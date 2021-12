Renato Paiva entrou com o pé direito na final do campeonato do Equador e o Independiente del Valle está bem encaminhado para sagrar-se campeão daquele país.

Esta madrugada, o conjunto orientado pelo treinador português venceu o Emelec, por 3-1, na primeira mão da final do campeonato equatoriano.

A jogar em casa, Junior Sornoza adiantou o Independient aos 22 minutos. As coisas ficaram mais fáceis para os visitantes quando, aos 39, Alejandro Cabeza foi expulso com vermelho direto, depois de pisar o guardião adversário.

Já na segunda parte, Sornoza à segunda tentativa, bisou na partida após a cobrança de uma grande penalidade, aos 53 minutos. Aos 74, Jonatan Bauman ampliou a vantagem, que viria a ser reduzida já em tempo de descontos, por Sebastian Rodriguez, também de penálti.

A segunda mão da final do campeonato equatoriano está agendada para a próxima madrugada de segunda-feira, no terreno do Emelec.