O Flamengo sofreu esta madrugada a maior goleada de sempre na Libertadores. A formação brasileira, que venceu a edição do ano passado da prova, sob o comando de Jorge Jesus, perdeu por 5-0 com o Independiente del Valle, no Equador, em jogo da terceira jornada do Grupo A.

Os golos da partida foram marcados por Moisés Caicedo (40 minutos), Preciado (49), Gabriel Torres (58), Jhon Sánchez (81) e Beder Caicedo (90+2).

O Independiente Del Valle é líder do grupo com nove pontos em três jogos. O Flamengo é segundo com seis pontos, o Junior Barranquilla é terceiro com três pontos e o Barcelona é quarto, ainda sem pontos.

Esta é a maior derrota do Flamengo na prova e é preciso recuar 11 anos até encontrar uma goleada sofrida pelos rubro-negros com tanta desvantagem. Foi frente ao Coritiba, em 2009.