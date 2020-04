Incrível! Um casal decidiu chamar os filhos de Corona e Covid, por causa da pandemia do novo coronavírus.

Os gémeos, um menino e uma menina, nasceram no hospital de Raipur, na Índia, a 27 de março, dois dias depois do estado de emergência entrar em vigor naquele país.



«Com o tráfego parado, lá conseguimos chegar ao hospital ao final da noite, depois de muito sofrimento. Como os partos dos bebés aconteceram na sequência de muitas dificuldades, quisemos que os nomes fossem memoráveis e únicos», contou a mãe, Preeti Verma, `à agência de notícias indiana PTI.



Ainda de acordo com a mãe dos gémeos, foi a equipa médica da unidade hospitalar a sugerir os nomes.



«Para além disso, os nomes são bonitos por si só, uma vez que Corona significa coroa em latim», explicou o pai dos gémeos, Vinay Verma, acrescentando que o casal pretende que «o medo associado a estes nomes acabe e que as pessoas se concentrem na higiene e sanidade pública».