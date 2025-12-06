Houve um momento caricato no futebol indiano. Na receção do Goa ao Mumbai City, a contar para as «meias» da Supertaça indiana, o capitão da equipa da casa foi expulso... antes do jogo sequer começar.

Ainda antes da entrada das equipas no relvado, Iker Guarrotxena viu o cartão vermelho por irregularidades no equipamento. Ora, ainda assim, depois de alguns protestos, o espanhol lá saiu do onze inicial... e entrou outro.

Como? É simples. Em caso de expulsão antes do jogo, uma equipa pode substituir diretamente um jogador para o onze inicial, sem perder a substituição e sem ser obrigado a jogar reduzido.

Foi a lei que salvou o Goa, que acabou mesmo por vencer (2-1) o Mumbai City e garantir um lugar na final da Supertaça. No entanto, o momento do jogo decorreu antes do mesmo começar.

Ora veja o vídeo da expulsão: