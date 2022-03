Taylor Fritz conquistou na madrugada de domingo pela primeira vez na carreira o Masters 1000 de Indian Wells, ao derrotar, na final, o espanhol Rafael Nadal, em dois sets.

O tenista norte-americano, 20.º do ranking mundial, venceu pelos parciais de 6-3 e 7-6 (7-5), frente ao grande favorito do torneio, que vinha de vinte vitórias consecutivas e tentava alcançar o quarto triunfo no torneio norte-americano.

Aos 24 anos, Taylor Fritz conquistou assim o seu segundo torneio no circuito ATP, depois de já ter triunfado no torneio de Eastbourne, Inglaterra, em 2019.