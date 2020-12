Indio Ramírez, jogador do Bahia, negou a acusação de racismo feita por Gerson, do Flamengo. Num vídeo publicado pelo clube nas redes sociais, o jogador colombiano afirmou: «Em nenhum momento fui racista com nenhum dos jogadores, nem com Gerson, nem com qualquer outra pessoa.»

O jogador continuou depois: «Quando fizemos o segundo golo, levámos a bola a meio campo para voltarmos a sair rapidamente. O Bruno Henrique estava a demorar e eu disse-lhe: ‘joga rápido, por favor, joga rápido, irmão, joga a sério’. Aí ele joga a bola para trás e o Gerson disse-me alguma coisa, não sei bem o quê porque não compreendo muito o português. Não compreendi o que me disse e disse: ‘joga rápido, irmão’. Não sei o que ele entendeu, o que ouviu. Ele jogou a bola e passou a perseguir-me sem eu entender o que passava.»

«Dei a volta por trás porque não queria entrar em confusão com ninguém e depois ele começou a dizer que eu disse: ‘cala a boca, negro’ em português quando eu realmente não falo português. Estou apenas há alguns meses no Brasil», acrescentou, garantindo: «Não estou de acordo com o racismo porque sabemos que todos somos iguais e em nenhum momento disse isso e muito menos usei essa palavra.»

Indio Ramírez disse que o ambiente no encontro estava tenso porque o jogo estava disputado. «É normal, mas nada de insultos e racismo.»

O jogador acrescentou que até foi insultado a dada altura por Bruno Henrique, mas assegurou: «Não prestei muita atenção a isso. Talvez ele tenha dito isso por ter pensado que eu tinha dito algo racista ao Gerson.»

«Sou colombiano, criado em Rio Negro, uma cidade perto de Medellín. A minha família sempre me ensinou que somos todos iguais», disse ainda, acrescentando que a família tem recebido ameaças por causa da situação.

«Espero que as coisas se esclarecem rapidamente porque tanto a minha família como eu estamos a passar por um momento complicado. Não fui racista em nenhum momento. Vim para o Brasil para jogar e ter um futuro. De coração, espero que tudo se solucione. Peço desculpa se o Gerson entendeu mal o que eu disse. Em nenhum momento falei mal dele e não fui racista.»

Recorde-se que Mano Menezes também esteve envolvido na confusão e foi despedido após o final da partida. Já Indio Ramírez foi afastado pelo Bahia até que se apure o que aconteceu.