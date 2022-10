As autoridades indonésias elevaram para 131 o número de mortos confirmados num estádio de futebol em Malang na ilha de Java, após um jogo entre o Arema e o Persebaya, sendo que 400 pessoas ficaram feridas.

O vice-governador da província, Emil Dardak, explicou, numa mensagem publicada na rede social Twitter, que seis vítimas mortais foram retiradas do local diretamente pelas famílias. Como tal, não constavam do registo oficial.

A tragédia, a pior da história do futebol do país e uma das mais mortíferas do mundo, ocorreu no sábado à noite quando milhares de adeptos de Arema invadiram o campo no estádio Kanjuruhan, na cidade de Malang, na sequência da derrota da equipa da casa, frente ao Persebaya.