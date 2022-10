A polícia indonésia está a investigar 18 agentes que terão estado envolvidos no lançamento de gás lacrimogéneo durante os distúrbios ocorridos no sábado após o Arema-Persebaya, num estádio na ilha de Java, que causaram 125 mortos.

Segundo o porta-voz da polícia, Dedi Prasetyo, as autoridades estão ainda a visionar as imagens captadas pelas câmaras de segurança junto ao estádio para tentar identificar os suspeitos de «causaram distúrbios no interior e exterior do recinto».

A tragédia, uma das piores da história do futebol, ocorreu no sábado à noite, quando cerca de 3.000 adeptos invadiram o campo após a derrota do Arema FC frente aos rivais do Persebaya Surabaya (2-3), em Malang.

A polícia usou gás lacrimogéneo para tentar controlar os adeptos, mas a sua ação acabou por provocar o pânico, com milhares de pessoas a precipitarem-se para a saída. Muitas das pessoas morreram espezinhadas no caos da debandada, e os tumultos estenderam-se ao exterior do estádio.

O campeonato indonésio foi suspenso e as autoridades ordenaram um inquérito aos incidentes.