Bernardo Silva assumiu em maio a relação com Inês Degener Tomaz, modelo e influencer com mais de 37 mil seguidores no Instagram. O Internacional português, de qualquer forma, tem primado pela discrição nas redes sociais sobre o namoro.



Nesta quarta-feira, o jogador do Manchester City abriu uma exceção para assinalar o aniversário de Inês, de uma forma curiosa. Bernardo Silva deu os parabéns à...macaquinha, o termo carinhoso que deverá corresponder ao emoji utilizado na publicação.



Os seguidores de Bernardo Silva destacaram a beleza da companheira do português e fizeram até uma paralelismo caricato: «Gerard Piqué e Shakira na versão lite».



Veja na galeria associada a mensagem de parabéns de Bernardo Silva para Inês Degener Tomaz.