De acordo com dados do Júri Nacional de Exames, divulgados pelo Ministério da Educação, as notas médias nos exames do 12.º ano subiram, em alguns casos, três valores. Biologia e Física e Química foram exemplos de melhoria na prestação dos alunos, com a média a registar um aumento superior a três valores, subindo as médias das disciplinas para 14 e 13.2, respetivamente.

A nota média de Português e Matemática subiu, mas de forma mais ligeira. A média a Português situa-se nos 12 valores e a Matemática subiu para os 13.5.

As grandes quedas acabaram por ser Geometria Descritiva A - caiu mais de dois valores - e Matemática Aplicada às Ciências Sociais, que tem a única média nacional negativa (9,5 valores). Nas línguas, as notas subiram substancialmente, sendo que Francês registou o maior aumento, na casa dos cinco valores.