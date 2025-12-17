O Manchester City venceu (2-0) o Brentford nos «quartos» da Taça da Liga inglesa, garantindo o apuramento para as meias-finais, esta quarta-feira.

O trio português dos citizens - Bernardo Silva, Ruben Dias e Matheus Nunes - começou o jogo no banco. O defesa central foi o único que não teve minutos.

No Etihad Stadium, em Manchester, a equipa de Pep Guardiola fez o primeiro perto da meia hora de jogo. Rayan Cherki, ex-Lyon de Paulo Fonseca, tirou da cartola um grande remate à entrada da área na sequência de um canto (32m).

Na segunda parte foi a vez do brasileiro Savinho fazer o gosto ao pé. Já com Bernardo Silva e Matheus Nunes em campo, o ex-Girona dilatou a vantagem para o City (67m).

Com este triunfo (2-0), o Manchester City avança para as «meias» da competição, juntando-se ao Chelsea, que bateu o Cardiff (3-1) nesta terça-feira. A equipa de Pep Guardiola não vence a Taça da Liga desde a época 2020/21, temporada em que levantou o troféu pela quarta vez consecutiva.