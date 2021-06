Ben White foi o jogador escolhido para ocupar o lugar do lesionado Trent Alexander-Arnold na seleção de Inglaterra no Euro 2020.

O lateral de 22 anos do Liverpool lesionou-se numa coxa no particular realizado com a Áustria na quarta-feira passada e já tinha sido confirmado como baixa, mas só esta segunda-feira foi anunciado o nome do jogador que ocupa o lugar na convocatória.

O escolhido foi então Ben White, defesa de 23 anos do Brighton.