O Arsenal anunciou nesta sexta-feira a contratação de Willan, internacional brasileiro de 32 anos que representou o Chelsea durante sete temporadas e que terminou contrato com os «blues».



Willian assinou um contrato válido por três épocas com os «gunners», até 2023.



«Acredito que é um jogador que pode fazer a diferença para nós», disse Mikel Arteta, citado pelo site oficial do Arsenal: «Ele tem experiência de tudo no mundo do futebol mas ainda tem a ambição de chegar aqui e contribuir para trazer o clube para onde deve estar. Fiquei muito impressionado com todas as conversas que tive com ele e com o quanto ele queria vir.»



No Chelsea, o brasileirou conquistou dois campeonatos, realizou 339 jogos, marcou 63 golos e fez 56 assistências. Antes, esteve no Anzhi, da Rússia, no Shakhtar, da Ucrânia e no Corinthians, do Brasil, emblema onde fez a sua formação.



Presença habitual na seleção canarinha, Willian conta com 70 internacionalizações.