Gareth Southgate está de saída da seleção inglesa, anunciou a Associação de Futebol Inglesa (FA), esta terça-feira.

A decisão, conforme anunciado, partiu do próprio treinador.

«Como um inglês orgulhoso, foi a honra de uma vida jogar pela Inglaterra e treinar a Inglaterra. Significou tudo para mim, e dei tudo. Mas é tempo de mudança, e de um novo capítulo. A final de domingo frente à Espanha em Berlim foi o meu último jogo como selecionador inglês», revelou Southgate, num comunicado divulgado no site da FA.

No cargo desde setembro de 2016, Southgate despede-se da equipa dos «Três Leões» ao fim de 102 jogos, nos quais alcançou 64 vitórias e perdeu apenas 18 vezes.

No currículo conta com duas finais de Europeus, no Euro 2020 (perdida para a Itália) e agora no Euro 2024 (derrota diante da Espanha) e umas meias-finais de um Mundial, em 2018.

